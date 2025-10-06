Dorong Kekuatan Budaya, BRI-MI Dukung Peluncuran Batik Kembang Setaman

jpnn.com, JAKARTA - BRI Manajemen Investasi (BRI-MI) menghadirkan sebuah perayaan istimewa yang memadukan kekuatan budaya, kreativitas, dan investasi dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional.

Acara ini digelar bersama Amanda Hartanto Batik dengan meluncurkan koleksi terbaru bertajuk “Kembang Setaman” pada pekan lalu.

Direktur Utama BRI-MI, Tina Meilina mengatakan bahwa sebagai perusahaan manajer investasi yang berkomitmen untuk lebih dari sekedar investasi, BRI-MI menegaskan dukungan nyata terhadap karya anak bangsa.

“Kolaborasi dengan Amanda Hartanto Batik dipilih sebagai simbol bagaimana nilai-nilai budaya lokal yang sarat filosofi bisa berjalan selaras dengan dunia investasi yang berorientasi jangka panjang” ujarnya.

Dia menambahkan bagi BRI Manajemen Investasi mendukung karya anak bangsa sama pentingnya dengan menciptakan nilai investasi berkelanjutan bagi nasabah.

“Sama halnya dengan batik yang dibuat dengan penuh kesabaran dan makna, kami juga mengelola investasi dengan kehati-hatian, konsistensi, dan visi jangka panjang,” ungkap Tina.

Adapun dalam kegiatan ini, Hotel Raffles Jakarta turut menjadi mitra strategis dalam perayaan ini, menghadirkan pengalaman berkelas yang mempertemukan nilai budaya dengan nuansa modern.

Kehadiran para tamu undangan dari kalangan nasabah, media, hingga penggiat budaya makin menegaskan bahwa batik bukan sekadar simbol, melainkan representasi jati diri bangsa yang layak dirayakan bersama.