Dorong Kesiapan Karier Mahasiswa, Binus University Memperkuat Ekosistem Belajar Berbasis AI

jpnn.com - JAKARTA - Rektor Binus University Nelly mengatakan bahwa pendidikan tinggi saat ini harus mampu menghadirkan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

Nelly menekankan fleksibilitas dan integrasi pembelajaran dengan dunia nyata menjadi kunci utama dalam membekali mahasiswa menghadapi tantangan zaman.

Menurut dia, mahasiswa perlu mendapatkan pengalaman belajar yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan global.

Baca Juga: School of Computer Science Binus University Raih Peringkat 2 Terbaik di Indonesia

“Pendidikan tinggi saat ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan anak," kata Nelly dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5).

Nelly menjelaskan mahasiswa perlu memiliki kesempatan memperluas kompetensi, memperoleh exposure global, serta mendapatkan pengalaman profesional sejak dini.

Menurut dia, proses pembelajaran tidak hanya membantu perkembangan akademik, tetapi juga kesiapan menghadapi dunia profesional.

Baca Juga: ALE AI Forum 2026 Soroti Peran Artificial Intelligence dalam Transformasi Infrastruktur Digital

Sejalan dengan visi tersebut, Binus University terus memperkuat ekosistem pendidikannya dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan Artificial Intelligence (AI).

Penerapan teknologi ini di lingkungan Binus tidak terbatas pada proses belajar-mengajar saja, melainkan mencakup bidang riset, layanan akademik, pelayanan mahasiswa, hingga kolaborasi dengan pihak industri.