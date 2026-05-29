JPNN.com - Pendidikan

Dorong Kesiapan Karier Mahasiswa, Binus University Memperkuat Ekosistem Belajar Berbasis AI

Jumat, 29 Mei 2026 – 19:00 WIB
Binus memperkuat ekosistem belajar berbasis AI demi mendorong kesiapan karier mahasiswa. Ilustrasi/Foto: Tim Binus University.

jpnn.com - JAKARTA - Rektor Binus University Nelly mengatakan bahwa pendidikan tinggi saat ini harus mampu menghadirkan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

Nelly menekankan fleksibilitas dan integrasi pembelajaran dengan dunia nyata menjadi kunci utama dalam membekali mahasiswa menghadapi tantangan zaman.

Menurut dia, mahasiswa perlu mendapatkan pengalaman belajar yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga relevan dengan kebutuhan industri dan perkembangan global.

“Pendidikan tinggi saat ini merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan anak," kata Nelly dalam keterangan tertulis, Jumat (29/5).

Nelly menjelaskan mahasiswa perlu memiliki kesempatan memperluas kompetensi, memperoleh exposure global, serta mendapatkan pengalaman profesional sejak dini.

Menurut dia, proses pembelajaran tidak hanya membantu perkembangan akademik, tetapi juga kesiapan menghadapi dunia profesional.

Sejalan dengan visi tersebut, Binus University terus memperkuat ekosistem pendidikannya dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan Artificial Intelligence (AI).

Penerapan teknologi ini di lingkungan Binus tidak terbatas pada proses belajar-mengajar saja, melainkan mencakup bidang riset, layanan akademik, pelayanan mahasiswa, hingga kolaborasi dengan pihak industri.

