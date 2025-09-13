Dorong Ketahanan Pangan, Jamkrindo Jamin Sektor Pertanian Rp 35,78 Triliun

jpnn.com, JAKARTA - PT Jamkrindo terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dengan memberikan dukungan nyata bagi para pelaku usaha di sektor pertanian.

Sepanjang Januari hingga Agustus 2025, Jamkrindo telah membukukan penjaminan kredit usaha rakyat (KUR) di sektor pertanian, perburuan dan kehutanan sebesar Rp35,78 triliun dengan jumlah UMKM terjamin sebanyak 650.284 pelaku usaha.

Pada 2024, Jamkrindo bahkan berhasil mencatatkan volume penjaminan sebesar Rp48,32 triliun dengan jumlah terjamin sebanyak 939.374 pelaku usaha.

Sekretaris Perusahaan Jamkrindo Krisna Johan mengatakan penjaminan KUR, khususnya untuk sektor pertanian, merupakan salah satu fokus utama perusahaan dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Kami percaya ketahanan pangan adalah fondasi kedaulatan bangsa. Melalui penjaminan KUR, kami membantu para petani dan pelaku usaha agar dapat mengakses pembiayaan modal kerja dengan bunga rendah sehingga usaha mereka bisa berkembang, produktivitas meningkat, dan kesejahteraan ikut terangkat,” ujarnya.

Tak hanya mendorong sektor pertanian melalui penjaminan KUR, Jamkrindo juga mendukung transformasi teknologi pertanian melalui penjaminan kredit usaha Alsintan.

Program ini merupakan penjaminan atas kredit atau pembiayaan investasi untuk pembelian alat dan mesin pertanian dengan subsidi bunga dari Pemerintah.

Kehadiran kredit usaha Alsintan menjadi jawaban atas kebutuhan modernisasi pertanian yang lebih efisien dan produktif.