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JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Dorong Kolaborasi, Otto Media Grup Pertemukan Brand Kecantikan dan Kreator 

Minggu, 28 Juni 2026 – 19:13 WIB
Dorong Kolaborasi, Otto Media Grup Pertemukan Brand Kecantikan dan Kreator  - JPNN.COM
Otto Media Grup menggelar Exclusive Matchmaking Beauty Brand Day di Jakarta. Foto: Tim Otto Media Grup

jpnn.com - Otto Media Grup sukses menggelar Exclusive Matchmaking Beauty Brand Day di Jakarta.

Acara ini merupakan forum strategis yang mempertemukan belasan brand kecantikan dengan ratusan content creator untuk menjajaki peluang kolaborasi secara langsung.

Agenda tersebut diselenggarakan sebagai respons terhadap pesatnya pertumbuhan industri content creator di Indonesia.

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Sektor kreatif digital kini telah memberikan kontribusi besar dengan nilai mencapai Rp450 triliun, dengan jumlah pelaku kreatif aktif diperkirakan mencapai 12 hingga 15 juta orang.

Di sektor kecantikan, pertumbuhan ini terlihat semakin signifikan.

Pendapatan pasar kosmetik Indonesia sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai sekitar Rp35,6 triliun dan diproyeksikan akan terus tumbuh sebesar 4,73 persen setiap tahunnya.

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Dalam ekosistem ini, content creator berperan sebagai salah satu pendorong utama dalam strategi pemasaran brand.

COO Otto Media Grup, Firman Chen, menjelaskan Matchmaking Beauty Brand Day dihadirkan sebagai ruang untuk menjawab tantangan yang selama ini dihadapi kedua pihak.

Otto Media Grup menggelar Exclusive Matchmaking Beauty Brand Day di Jakarta, pertemukan brand dan kreator.

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TAGS   Otto Media Grup  brand kecantikan  Kreator Konten  Kolaborasi  Produk Kecantikan 
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