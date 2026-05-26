Dorong Lahirnya Atlet Muda, IFG Youth Runner 2026 Hadir di Labuan Bajo

jpnn.com, LABUAN BAJO - PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life) memperkuat komitmennya dalam mendukung pengembangan generasi muda melalui IFG Youth Runner 2026 di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur.

Labuan Bajo dinilai memiliki potensi besar untuk pengembangan olahraga berbasis komunitas.

Mengusung tema "Energize The Future", program yang dijalankan bersama holding IFG ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan suntikan energi dan semangat baru bagi generasi muda melalui olahraga dan pembinaan berkelanjutan.

Kegiatan ini melibatkan hingga 50 siswa yang berasal dari SMP dan SMA di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

IFG Youth Runner 2026 dirancang sebagai ruang pengembangan karakter, peningkatan kapasitas, serta mendorong terbentuknya generasi muda yang aktif dan disiplin.

"Melalui IFG Youth Runner 2026, kami ingin mendorong lahirnya generasi muda yang tidak hanya sehat dan berprestasi, tetapi juga memiliki semangat sportivitas dan kepercayaan diri untuk berkembang. Kami percaya pengembangan talenta muda perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mereka memiliki ruang untuk bertumbuh dan meraih peluang yang lebih luas di masa depan," ujar Gatot Haryadi, Corporate Secretary IFG Life.

Rangkaian kegiatan IFG Youth Runner 2026 berjalan mulai dari April 2026 hingga Desember 2026 mencakup coaching clinic, partisipasi dalam ajang maraton nasional, hingga pemberian beasiswa bagi youth runner berprestasi.

Selain itu, atlet muda terpilih juga akan mendapatkan dukungan fasilitas berupa jersey dan sepatu lari sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan kemampuan mereka.