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JPNN.com - Pendidikan - Pendidikan

Dorong Lahirnya Talenta Unggul, TASPEN Berbagi Wawasan Industri Kepada Mahasiswa Aktuaria ITS

Senin, 29 Juni 2026 – 20:00 WIB
Dorong Lahirnya Talenta Unggul, TASPEN Berbagi Wawasan Industri Kepada Mahasiswa Aktuaria ITS - JPNN.COM
Tim dari TASPEN saat memaparkan materi di hadapan mahasiswa Departemen Aktuaria Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) yang melakukan kunjungan dalam kegiatan Company Visit bertema 'Unveiling Risk in the Actuarial World' di Kantor Pusat TASPEN, Jakarta pada Senin (29/6). Foto: Dokumentasi TASPEN

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menerima kunjungan 120 mahasiswa Departemen Aktuaria Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) beserta dosen tiga pendamping pada kegiatan Company Visit bertema 'Unveiling Risk in the Actuarial World'.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Pusat TASPEN, Jakarta, pada Senin (29/06). 

Para mahasiswa diajak untuk memahami lebih dalam implementasi ilmu aktuaria dalam pengelolaan program jaminan sosial dan asuransi sosial melalui sesi pemaparan materi, diskusi interaktif, dan sharing session bersama Corporate Communication and Media Relations Department Head, serta Tim Aktuaria dan Manajemen Risiko TASPEN.

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Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan Company Visit ini. 

Bagi TASPEN, kata Henra, aktuaria menjadi salah satu bidang strategis yang berperan penting dalam mendukung pengelolaan risiko dan keberlanjutan program sosial. 

"Oleh karena itu, kami berharap kolaborasi ini dapat terus melahirkan talenta unggul yang siap menjawab tantangan masa depan dunia asuransi dan jaminan sosial,” kata Henra dalam keterangannya, Senin (29/6).

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Dalam sesi pemaparan perusahaan, mahasiswa mendapatkan penjelasan mengenai transformasi bisnis TASPEN, peran perusahaan dalam sistem jaminan sosial nasional, serta berbagai inovasi layanan yang terus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada peserta. 

Sementara itu, tim Aktuaria TASPEN memberikan pemaparan mengenai peran aktuaria dalam mendukung keberlangsungan program jaminan sosial bagi lebih dari  9 juta peserta ASN aktif dan pensiunan. 

TASPEN berbagi wawasan industri 120 mahasiswa Aktuaria ITS yang melakukan kunjungan pada kegiatan Company Visit bertema 'Unveiling Risk in the Actuarial World'

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TAGS   Taspen  wawasan  ITS  aktuaria  Jaminan Sosial Nasional  dana pensiun  Mahasiswa  talenta unggul 
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