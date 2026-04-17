Dorong Mahasiswa Jadi Wirausaha, Wagub Cik Ujang Paparkan Kinerja Ekonomi Sumsel di Unsri

Jumat, 17 April 2026 – 08:19 WIB

jpnn.com, PALEMBANG - Wakil Gubernur Sumatra Selatan (Sumsel) Cik Ujang mendorong mahasiswa untuk menjadi wirausaha sejak dini.

Hal itu disampaikannya di hadapan mahasiswa Universitas Sriwijaya (Unsri).

Dalam kesempatan itu, Wagub Cik Ujang jug memaparkan capaian pertumbuhan ekonomi daerah dalam kuliah umum bertema 'Empowering Growth: Young Entrepreneurs for a Better Future' di Unsri, Kamis (16/4).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Fasilkom Lantai 7 Kampus Bukit Besar tersebut dihadiri ratusan mahasiswa yang antusias mengikuti paparan mengenai kewirausahaan dan peluang ekonomi masa depan.

Turut hadir Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri.

Dalam pemaparannya, Cik Ujang menegaskan pertumbuhan ekonomi Sumsel menunjukkan tren positif.

Salah satu indikatornya adalah peningkatan nilai ekspor daerah yang telah mencapai miliaran dolar AS yang mencerminkan daya saing produk Sumsel di pasar global semakin kuat.

“Pertumbuhan ini tidak lepas dari kontribusi sektor perdagangan yang terus berkembang, didukung ratusan pusat perdagangan serta meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Cik Ujang.