Dorong Mobilitas Rendah Emisi, TASPEN Perkuat ESG Lewat Green Miles Program

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) meluncurkan Green Miles Program, sebuah inisiatif ramah lingkungan yang mengajak seluruh karyawan untuk menerapkan kebiasaan komuting sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi karbon.

Program itu diluncurkan bertepatan dengan peringatan Global Energy Independence Day pada 10 Juli 2026.

Program itu merupakan komitmen perusahaan untuk memperkuat implementasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta membangun budaya kerja yang berkelanjutan.

Melalui program ini, TASPEN mendukung pemilihan moda transportasi yang lebih berkelanjutan, seperti berjalan kaki, bersepeda, menggunakan transportasi umum, maupun berbagi kendaraan.

Corporate Secretary TASPEN, Henra mengatakan keberlanjutan merupakan bagian dari transformasi TASPEN sebagai Center of Excellence dalam penerapan ESG di lingkungan perusahan.

Green Miles Program menjadi langkah nyata perusahaan untuk mendorong keterlibatan aktif karyawan TASPEN dalam mendukung pengurangan emisi karbon serta membangun budaya kerja yang lebih peduli terhadap lingkungan.

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"TASPEN percaya bahwa kebiasaan sederhana yang dilakukan secara konsisten seperti ini mampu berkontribusi bagi bumi yang lebih baik,” ungkapnya.

Penyelenggaraan Green Miles Program berlangsung pada 10 Juli hingga 9 Oktober 2026.