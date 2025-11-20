Dorong Pelaku Usaha Go Digital, Netzme Meluncurkan Sentra QRIS di Malang

Kamis, 20 November 2025 – 11:00 WIB

jpnn.com, MALANG - PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) meluncurkan Sentra QRIS UMKM kedua di Malang, Jawa Timur pada Rabu (19/11).

Kehadiran pembayaran digital itu bertepatan dengan satu tahun peresmian Sentra QRIS UMKM di Surakarta.

CEO PT Netzme Kreasi Indonesia, Vicky G Saputra menyampaikan perkembangan digital di Kota Malang sedang menunjukkan momentum yang kuat.

Oleh karena itu, Netzme ingin mendukung langkah tersebut dengan membantu pemerintah daerah, regulator, dan pendamping UMKM agar para pelaku usaha dapat memaksimalkan penggunaan QRIS dalam mendorong pertumbuhan usahanya.

"Kami juga berkomitmen untuk memberikan rasa aman bagi UMKM di tengah meningkatnya kasus penipuan, agar mereka dapat menggunakan QRIS secara konsisten dengan tenang,” ungkapnya.

Netzme menghadirkan QRIS Soundbox yang memberikan notifikasi suara dan menampilkan nominal pembayaran secara langsung, sehingga pedagang tidak perlu lagi memeriksa aplikasi atau meminta bukti transaksi dari pelanggan.

Menurut Vicky proses pembayaran menjadi lebih praktis, aman, dan nyaman.

Selain QRIS Soundbox, Sentra QRIS UMKM Malang juga menyediakan solusi pembayaran terkini seperti QRIS Tap berbasis NFC.