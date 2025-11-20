Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Dorong Pelaku Usaha Go Digital, Netzme Meluncurkan Sentra QRIS di Malang

Kamis, 20 November 2025 – 11:00 WIB
Dorong Pelaku Usaha Go Digital, Netzme Meluncurkan Sentra QRIS di Malang - JPNN.COM
Netzme ingin membantu pemda, regulator, dan pendamping UMKM agar para pelaku usaha dapat memaksimalkan penggunaan Qris. Foto: Netzme

jpnn.com, MALANG - PT Netzme Kreasi Indonesia (Netzme) meluncurkan Sentra QRIS UMKM kedua di Malang, Jawa Timur pada Rabu (19/11).

Kehadiran pembayaran digital itu bertepatan dengan satu tahun peresmian Sentra QRIS UMKM di Surakarta.

CEO PT Netzme Kreasi Indonesia, Vicky G Saputra menyampaikan perkembangan digital di Kota Malang sedang menunjukkan momentum yang kuat.

Baca Juga:

Oleh karena itu, Netzme ingin mendukung langkah tersebut dengan membantu pemerintah daerah, regulator, dan pendamping UMKM agar para pelaku usaha dapat memaksimalkan penggunaan QRIS dalam mendorong pertumbuhan usahanya.

"Kami juga berkomitmen untuk memberikan rasa aman bagi UMKM di tengah meningkatnya kasus penipuan, agar mereka dapat menggunakan QRIS secara konsisten dengan tenang,” ungkapnya.

Netzme menghadirkan QRIS Soundbox yang memberikan notifikasi suara dan menampilkan nominal pembayaran secara langsung, sehingga pedagang tidak perlu lagi memeriksa aplikasi atau meminta bukti transaksi dari pelanggan.

Baca Juga:

Menurut Vicky proses pembayaran menjadi lebih praktis, aman, dan nyaman.

Selain QRIS Soundbox, Sentra QRIS UMKM Malang juga menyediakan solusi pembayaran terkini seperti QRIS Tap berbasis NFC.

Netzme ingin membantu pemda, regulator, dan pendamping UMKM agar para pelaku usaha dapat memaksimalkan penggunaan Qris

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   QRIS  Netzme  pelaku usaha  Go Digital 
BERITA QRIS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp