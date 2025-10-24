Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan Berbasis AI, Telkomsat & Kemenkes Jalin Mou

Jumat, 24 Oktober 2025 – 18:53 WIB
Telkomsat menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengimplementasikan AI Telehealth Gateway. Foto dok Telkomsat

jpnn.com, JAKARTA - Telkomsat menjalin kerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mengimplementasikan AI Telehealth Gateway.

Nota Perjanjian Kerja Sama (PKS) Telkomsat dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes) ditandatangani di Kantor Kemenkes, Kuningan, Jakarta, Kamis (23/10).

Kolaborasi Telkomsat dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ini juga melanjutkan langkah sinergis Telkomsat yang sebelumnya dituangkan dalam nota kesepahaman bersama dengan beberapa pemerintah provinsi dengan harapan konektivitas satelit, telehealth, dan AI menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah masing-masing.

“Teknologi berperan penting di dalam mentransformasi teknologi dan layanan kesehatan, dan hal ini sejalan dengan program kementerian kesehatan. Teknologi bukan hanya milik kota besar, tapi untuk semuanya. Kolaborasi ini agar dikawal bersama, dan selanjutnya bisa dievaluasi dan dikembangkan,” ujar Prof. Dante Saksono, Wakil Menteri Kesehatan.

Pasca-penandatanganan, Telkomsat bersama TAS segera mengeksekusi tahapan implementasi, instalasi, dan uji konsep (Proof of Concept/PoC).

Setelah PoC berjalan, para pihak menyiapkan penguatan model operasional, program pelatihan, serta penjaminan mutu layanan agar solusi beroperasi berkesinambungan.

Sebagai langkah lanjutan, Telkomsat dan Kemenkes menargetkan perluasan manfaat ke jaringan puskesmas dan fasilitas layanan kesehatan yang membutuhkan di seluruh Indonesia, dengan awal implementasi ditargetkan mulai 2025.

Fokus utama mencakup keandalan konektivitas, ketersediaan perangkat, integrasi sistem data, dan tata kelola layanan.

Melalui kolaborasi strategis ini, Telkomsat berkomitmen mendukung Kemenkes dalam mewujudkan transformasi layanan kesehatan yang inklusif, efektif.

TAGS   Telkomsat  Kemenkes  Kementerian Kesehatan  AI 
