Dorong Pemulihan Sumatra, Trakindo Salurkan Bantuan Kemanusiaan Tahap Lanjutan

jpnn.com, JAKARTA - PT Trakindo Utama (Trakindo) kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan tahap lanjutan terhadap masyarakat terdampak bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra.

Penyaluran itu merupakan kelanjutan dari bantuan tahap pertama yang dilakukan sebagai respons awal bencana.

Chief Administration Officer Trakindo, Yulia Yasmina mengungkapkan kolaborasi menjadi kunci utama dalam aksi untuk memastikan bantuan berjalan efektif dan berkelanjutan.

“Kami percaya kolaborasi lintas sektor merupakan kunci agar bantuan kemanusiaan dapat berjalan lebih terarah dan berdampak. Sinergi antara dunia usaha, pelanggan, dan lembaga kemanusiaan memungkinkan kami untuk tidak hanya hadir di awal bencana, tetapi juga terus bergerak bersama masyarakat dalam proses pemulihan,” ujar Yulia dalam siaran persnya, Jumat (23/1).

Pada tahap lanjutan itu, Trakindo memperkuat kolaborasi bersama pelanggan, Grup Tiara Marga Trakindo (TMT), serta lembaga kemanusiaan Dompet Dhuafa.

Ini memastikan dukungan yang diberikan tidak berhenti pada fase darurat, tetapi berlanjut hingga mendukung proses pemulihan pascabencana.

Seluruh inisiatif itu sejalan dengan pilar Bantuan Kemanusiaan dalam program Corporate Citizenship Trakindo, yang menempatkan kontribusi nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat sebagai bagian integral dari tanggung jawab perusahaan.

Lebih lanjut, Yulia menjelaskan dukungan ini mencakup penyediaan logistik kebutuhan dasar berupa bantuan makanan, peralatan memasak, perlengkapan sekolah, kebutuhan bayi, hingga berbagai alat pendukung kebersihan dan kesehatan.