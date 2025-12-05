Dorong Penguatan Ekosistem Wisata & Hospitality PIK2, Amantara Gelar Media Gathering

Jumat, 05 Desember 2025 – 16:41 WIB

jpnn.com, TANGERANG - Salah satu anak usaha Agung Sedayu Group (ASG), Amantara, menggelar Year-End Media Gathering & Staycation Experience 2025 dalam rangka memperkenalkan perkembangan terbaru Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) ke kalangan media.

Selama dua hari pada 5-6 Desember 2025, para perwakilan media peserta kegiatan itu mengikuti agenda kunjungan ke berbagai destinasi, antara lain island hopping ke Pulau Bidadari dan merasakan staycation di Golden Tulip Essential PIK2.

General Manager Golden Tulip Essential PIK2 Garna Sobhara Swara menyatakan kesiapan hotelnya merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan Year-End Media Gathering & Staycation Experience 2025.

"Golden Tulip Essential PIK2 merupakan hotel kesebelas yang kami buka dengan 254 kamar yang akan terus bertambah hingga mencapai kapasitas sekitar 700 kamar," kata Garna.

Menurut Garna, posisi Golden Tulip Essential PIK2 yang berdekatan dengan pusat konvensi menjadi salah satu daya dukung kawasan.

PIK2 memilik Nusantara International Convention Exhibition (NICE) dengan area pameran luas dan fasilitas berkelas dunia.

"Kami berada di lokasi yang paling dekat dengan NICE PIK2, pusat konferensi terbesar di kawasan Asia Pasifik," tuturnya.

Selain menyediakan akomodasi, kawasan PIK2 juga menyuguhkan pengalaman wisata terintegrasi.