Dorong Peningkatan Ekraf di Sumsel, Feby Deru Dianugerahi DPD Award 2025

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Selatan, Hj. Febrita Lustia Herman Deru, berhasil meraih DPD Award 2025 kategori Bidang Ekonomi Kreatif.

Adapun penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi atas kiprah Febri dalam menggerakkan pemberdayaan perempuan dan meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kreativitas lokal.

Penganugerahan tersebut digelar oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI di The Tribrata Hotel Dharmawangsa, Jakarta, pada Selasa (28/10).

Acara ini menjadi momentum penting bagi tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai daerah yang telah berkontribusi nyata bagi kemajuan wilayahnya.

Feby Deru dalam kesempatan itu menerima langsung trofi dan piagam penghargaan yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Selama ini, Feby Deru dikenal sebagai sosok yang gigih menginisiasi berbagai program pemberdayaan, terutama bagi pelaku UMKM dan perempuan pelaku usaha kreatif.

Melalui pendekatan sosial dan ekonomi, ia mendorong masyarakat agar lebih produktif dengan memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki setiap daerah di Sumatera Selatan.

Feby mengatakan penghargaan yang ia terima merupakan hasil kerja bersama seluruh masyarakat Sumsel. “Penghargaan ini saya dedikasikan untuk masyarakat Sumsel. Insyaallah, kami akan terus meningkatkan ekonomi berbasis kreativitas dan potensi masyarakat di tiap kabupaten dan kota,” ujarnya penuh haru.