Dorong Percepatan Digitalisasi Pemda, Telkom Gelar Borneo Digital Summit 2025

jpnn.com, BALIKPAPAN - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom terus mendukung penuh terwujudnya transformasi digital di berbagai sektor, termasuk pemerintahan melalui penyelenggaraan Borneo Digital Summit 2025 di Balikpapan pada Kamis (3/7).

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis yang membuka rangkaian inisiatif digitalisasi di wilayah Kalimantan dengan mengusung tema 'Lead the Change, Win the Future: Digital Victory in B2B'.

Acara tersebut dihadiri Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri yang juga mantan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik, Plt Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah KemenPANRB Cahyono Tri Birowo, Direktur Akselerasi Teknologi Pemerintah Digital Daerah Kemenkomdigi Aris Kurniawan, dan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Kemendagri Suprayitno.

Turut hadir Direktur Utama Telkom Dian Siswarini, Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, Direktur Human Capital Management Telkom Henry Christiadi, dan EVP Telkom Regional IV Kalimantan Rachmad Dwi Hartanto.

Fokus utama acara ini adalah percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan pemerintah daerah sebagai fondasi penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan partisipatif.

Telkom hadir sebagai katalisator digitalisasi, menyediakan infrastruktur digital, solusi terintegrasi, dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap daerah.

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini saat memberikan sambutan pada acara Borneo Digital Summit 2025 di Balikpapan pada Kamis (3/7). Foto: Dokumentasi Telkom

Direktur Utama Telkom Dian Siswarini dalam sambutannya menyampaikan Borneo Digital Summit merupakan wujud komitmen dan kolaborasi TelkomGroup untuk memperkuat kerja sama dengan pemerintah di Kalimantan.