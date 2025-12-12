Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dorong Percepatan Ekonomi, Forum Elite Muda Gelar BIRU Roundtable 2025

Jumat, 12 Desember 2025 – 11:05 WIB
Dorong Percepatan Ekonomi, Forum Elite Muda Gelar BIRU Roundtable 2025 - JPNN.COM
Forum Elite Muda menggelar BIRU Roundtable 2025. Foto source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Forum Elite Muda menggelar BIRU Roundtable 2025, sebuah forum strategis lintas pemangku kepentingan yang berfokus pada penguatan kolaborasi untuk mempercepat transformasi Ekonomi Biru Indonesia berbasis inovasi dan keberlanjutan.

Acara ini mempertemukan perwakilan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan komunitas untuk merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan nasional.

“Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi ekonomi biru yang sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal, sementara pemerintah menargetkan peningkatan hingga 12,45 persen pada 2045 melalui transformasi berbasis inovasi dan keberlanjutan,” ujar I Gede Ngurah Eka, Ketua Forum Elite Muda.

Baca Juga:

Melansir Indonesia Blue Economy Roadmap, pemanfaatan ekonomi biru Indonesia masih didominasi sektor tradisional seperti perikanan tangkap dan budidaya konvensional yang menyumbang sekitar 83 persen dari nilai ekonomi laut nasional.

Di sisi lain, sektor-sektor baru seperti bioteknologi kelautan dan ekowisata memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar dan strategis.

Hasan EL Fakhri, Ketua Tim Kerja Humas dan Kerja Sama Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, menekankan bahwa penguatan ekonomi biru merupakan bagian dari agenda prioritas nasional.

Baca Juga:

“Penguatan industri perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Kami mendorong tiga program strategis seperti penangkapan ikan terukur, kampung nelayan merah putih, dan modernisasi kapal perikanan. Ketiganya dirancang untuk membuka ruang investasi yang lebih kondusif sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Namun keberlanjutannya memerlukan kolaborasi aktif dari pelaku industri agar transformasi menuju ekonomi biru dapat terwujud,” jelas Hasan.

Sementara itu, Nanda Anggiani Putri, Pakar Muda Bidang Pangan Biru Maritim Muda, menggarisbawahi peran strategis talenta muda dalam mendorong inovasi sektor perikanan.

BIRU Roundtable 2025 dirancang untuk menghasilkan dampak nyata bagi percepatan transformasi ekonomi nasional melalui penguatan sektor ekonomi biru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   percepatan ekonomi  Forum Elite Muda  pertumbuhan ekonomi  Perikanan  kelautan 
BERITA PERCEPATAN EKONOMI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp