Dorong Percepatan Ekonomi, Forum Elite Muda Gelar BIRU Roundtable 2025

jpnn.com, JAKARTA - Forum Elite Muda menggelar BIRU Roundtable 2025, sebuah forum strategis lintas pemangku kepentingan yang berfokus pada penguatan kolaborasi untuk mempercepat transformasi Ekonomi Biru Indonesia berbasis inovasi dan keberlanjutan.

Acara ini mempertemukan perwakilan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan komunitas untuk merumuskan langkah konkret dalam meningkatkan daya saing sektor kelautan dan perikanan nasional.

“Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki potensi ekonomi biru yang sangat besar, namun belum dimanfaatkan secara optimal, sementara pemerintah menargetkan peningkatan hingga 12,45 persen pada 2045 melalui transformasi berbasis inovasi dan keberlanjutan,” ujar I Gede Ngurah Eka, Ketua Forum Elite Muda.

Melansir Indonesia Blue Economy Roadmap, pemanfaatan ekonomi biru Indonesia masih didominasi sektor tradisional seperti perikanan tangkap dan budidaya konvensional yang menyumbang sekitar 83 persen dari nilai ekonomi laut nasional.

Di sisi lain, sektor-sektor baru seperti bioteknologi kelautan dan ekowisata memiliki ruang pertumbuhan yang sangat besar dan strategis.

Hasan EL Fakhri, Ketua Tim Kerja Humas dan Kerja Sama Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, menekankan bahwa penguatan ekonomi biru merupakan bagian dari agenda prioritas nasional.

“Penguatan industri perikanan tidak bisa dilakukan secara parsial. Kami mendorong tiga program strategis seperti penangkapan ikan terukur, kampung nelayan merah putih, dan modernisasi kapal perikanan. Ketiganya dirancang untuk membuka ruang investasi yang lebih kondusif sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Namun keberlanjutannya memerlukan kolaborasi aktif dari pelaku industri agar transformasi menuju ekonomi biru dapat terwujud,” jelas Hasan.

Sementara itu, Nanda Anggiani Putri, Pakar Muda Bidang Pangan Biru Maritim Muda, menggarisbawahi peran strategis talenta muda dalam mendorong inovasi sektor perikanan.