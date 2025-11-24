Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen, Pemprov Sumsel Akselerasi Konektivitas Pelabuhan Tanjung Carat

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Sumatra Selatan Dr. H. Herman Deru menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen mempercepat pembangunan Pelabuhan Internasional Tanjung Carat melalui groundbreaking peningkatan akses jalan Tanjung Api-Api menuju TPI Sungsang, Minggu (23/11/2025).

Dia menyebut proyek ini sebagai infrastruktur kunci untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi daerah hingga delapan persen.

Dalam agenda groundbreaking tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang, serta pejabat dari Balai Besar Jalan Nasional. Pembangunan akses jalan ini merupakan bagian penting dari pengembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pelabuhan Tanjung Carat yang telah diperjuangkan selama empat dekade.

Menurut Herman Deru, Tanjung Api-Api memiliki sejarah panjang sebagai kawasan yang disiapkan untuk pusat logistik Sumsel. Para pemimpin sebelumnya telah meletakkan landasan besar yang harus dilanjutkan.

“Program ini sudah delapan periode gubernur. Kami melanjutkan warisan itu,” katanya.

Ia menyoroti bahwa ekonomi Sumsel selama ini tetap tumbuh kuat meski belum memiliki pelabuhan ekspor-impor sendiri. Dengan terwujudnya Pelabuhan Tanjung Carat, Sumsel akan memiliki pintu ekspor bagi komoditas unggulan seperti sawit, kopi, dan kelapa yang selama ini harus melalui pelabuhan di provinsi lain.

“Tanpa pelabuhan saja ekonomi kita sudah 5 persen lebih. Dengan pelabuhan sendiri, Sumsel akan melesat,” ujar Herman Deru. Ia mengajak seluruh pihak untuk bergerak bersama dan tidak kehilangan orientasi dalam proses pembangunan ini.

Pemerintah pusat, kata Gubernur, kini memberikan perhatian besar pada percepatan pembangunan pelabuhan setelah seluruh administrasi kesiapan rampung. Dukungan Kementerian PUPR juga semakin nyata melalui pembangunan jembatan dan peningkatan jalan akses yang kini mulai dikerjakan.