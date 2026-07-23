Dorong Pertumbuhan Ekonomi Kawasan Banggai, ASDP Cabang Luwuk Layani 109.521 Penumpang

jpnn.com, LUWUK - Direktur Utama ASDP, Heru Widodo mengatakan Cabang Luwuk merupakan salah satu simpul strategis yang menggambarkan peran ASDP dalam menjaga keterhubungan antarpulau di kawasan Banggai hingga wilayah 3T.

Saat ini, ASDP Cabang Luwuk mengoperasikan enam armada, yakni KMP Moinit, KMP Dolosi, yang melayani lintasan komersial. Lalu, ada KMP Tuna Tomini, KMP Teluk Tolo, KMP Cengkih Afo, dan KMP Tanjung Api (parsial juga melayani lintasan komersial), yang melayani lintasan perintis di kawasan Banggai dan sekitarnya.

Keenam kapal tersebut menjadi tulang punggung layanan penyeberangan dalam menjaga kelancaran mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan pokok, logistik, serta akses menuju layanan pendidikan, kesehatan, dan pusat-pusat kegiatan ekonomi di wilayah kepulauan.

Setiap lintasan yang dioperasikan tidak hanya menghubungkan dua wilayah, tetapi juga menggerakkan kehidupan masyarakat yang bergantung pada kelancaran transportasi penyeberangan.

"Cabang Luwuk mencerminkan salah satu wajah utama ASDP sebagai penghubung antarpulau yang menjaga konektivitas hingga kawasan 3T. Di balik setiap lintasan yang kami operasikan, terdapat aktivitas ekonomi, distribusi logistik, layanan pendidikan, kesehatan, hingga kehidupan masyarakat yang terus bergerak," ujar Heru saat acara Press Tour ASDP, di Luwuk, Rabu (22/7) malam.

"Karena itu, transportasi penyeberangan bukan hanya menghubungkan wilayah, tetapi juga menjadi penggerak pembangunan yang menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat," imbuh Heru.

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, ASDP Cabang Luwuk telah melayani 109.521 penumpang dan 47.334 kendaraan.

Executive Director ASDP Regional 4, Syamsudin, menjelaskan tiga lintasan dengan kontribusi trafik terbesar, yakni Pagimana–Gorontalo, Luwuk–Saiyong, dan Kolonodale–Baturube, menyumbang sekitar 77,10 persen dari total produksi layanan Cabang Luwuk.