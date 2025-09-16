Dorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Rumah123 Hadirkan Harpropnas Fest 2025

jpnn.com, JAKARTA - Industri properti diproyeksikan akan terus tumbuh dan memiliki prospek cerah di tahun ini.

Data platform Rumah123 menunjukkan, sektor properti membukukan pertumbuhan signifikan pada semester pertama 2025 dengan permintaan rumah dijual naik 13,8% dibanding tahun sebelumnya.

Wilayah Tangerang kembali menjadi favorit utama dengan pangsa pasar 16,8%, disusul Jakarta Selatan (11,4%), Jakarta Barat (9,8%), Bandung (7,3%), Jakarta Utara (7,1%), Surabaya (5,3%), Tangerang Selatan (4,6%), Bekasi, dan Jakarta Timur (masing-masing sebesar 4,5%), dan Jakarta Pusat (3,1%).

Sementara, dari demografinya, pencari properti didominasi generasi muda usia 18–34 tahun (46,8%) disusul kelompok usia 35-44 tahun (17,2%), 45–54 tahun (26,4%), dan 55–64 tahun (9%).

CEO Rumah123, Wasudewan menyebutkan pertumbuhan ini tidak lepas dari adanya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pengembang, agen properti, perbankan, hingga penyedia solusi rumah tangga untuk memperkuat ekosistem untuk menjawab kebutuhan pasar yang semakin beragam.

Termasuk untuk memenuhi kebutuhan generasi muda saat ini.

Baca Juga: Rumah123 dan Ringkas Berkolaborasi untuk Permudah Akses KPR

"Kami terus memperkuat ekosistem properti yang melibatkan banyak pihak, baik pengembang, agen properti, perbankan, hingga industri terkait yang mendukung properti residensial maupun komersial," kata Wasudewan di Jakarta, Selasa (16/9).

Salah satu wujud dari kolaborasi tersebut tampak dari ajang Hari Properti Nasional Festival atau Harpropnas Fest 2025 yang berlangsung pada 16–21 September 2025 di Grand Atrium Kota Kasablanka, Jakarta.