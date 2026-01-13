Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Dorong Pertumbuhan Ekonomi Regional, Bea Cukai Sulbagtara Catat Kinerja Solid di 2025

Selasa, 13 Januari 2026 – 14:31 WIB
Dorong Pertumbuhan Ekonomi Regional, Bea Cukai Sulbagtara Catat Kinerja Solid di 2025 - JPNN.COM
Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagtara Erwin Situmorang. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, MANADO - Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) mencatat kinerja yang solid sepanjang 2025 melalui pengawasan kepabeanan dan cukai serta fasilitasi perdagangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi regional.

Sepanjang 2025, Kanwil Bea Cukai Sulbagtara membukukan realisasi penerimaan negara sebesar Rp 2,81 triliun atau melampaui 132 persen dari target.

"Capaian ini mencerminkan optimalisasi peran Bea Cukai sebagai revenue collector yang didukung penguatan pengawasan, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha, serta sinergi dengan pemangku kepentingan di daerah," ungkap Kepala Kanwil Bea Cukai Sulbagtara Dr. Erwin Situmorang dalam keterangannya, Selasa (13/1).

Baca Juga:

Di bidang pengawasan, tercatat 618 kasus penindakan yang terdiri atas 461 penindakan kepabeanan dan 143 penindakan cukai hasil tembakau serta minuman mengandung etil Alkohol (MMEA).

Total nilai barang hasil penindakan mencapai sekitar Rp 550 miliar.

Erwin menyampaikan khusus penindakan MMEA ilegal, penerapan pendekatan ultimum remedium menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp 7 miliar, menunjukkan penegakan hukum yang juga memberikan kontribusi fiskal.

Baca Juga:

Kinerja pengawasan dan fasilitasi tersebut sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekspor di wilayah Sulbagtara.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan hingga November 2025, nilai ekspor Sulawesi Utara mencapai USD 1,1 miliar atau meningkat sekitar 49 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2024, didominasi komoditas minyak nabati berbasis kelapa dan produk perikanan.

Kanwil Bea Cukai Sulbagtara mencatat kinerja yang solid sepanjang 2025 melalui penguatan pengawasan dan fasilitasi kepabeanan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   kinerja solid  Kanwil Bea Cukai Sulbagtara  penerimaan negara  Kepabeanan  Cukai  Ekonomi  Bea Cukai  Erwin Situmorang 
BERITA KINERJA SOLID LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp