Dorong Perusahaan Naik Kelas, ActionCOACH Meluncurkan Identitas Baru

Selasa, 26 Mei 2026 – 17:29 WIB
ActionCOACH Indonesia, pelopor business coaching di tanah air meluncurkan identitas baru, yakni ActionCOACH Business Operating System (ABOS) di Jakarta Selatan, Selasa (26/5). Foto: Dedi Sofian

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - ActionCOACH Indonesia, pelopor business coaching di tanah air meluncurkan identitas baru, yakni ActionCOACH Business Operating System (ABOS) di Jakarta Selatan, Selasa (26/5).

Peluncuran indentitas baru itu bersamaan dengan perayaan ulang tahun ke-33 ActionCOACH di Indonesia.

Peluncuran ulang ini menandai implementasi lokal dari evolusi merek global ActionCOACH yang paling signifikan sejak perusahaan didirikan oleh Brad Sugars sejak 1993.

Senior Partner & Official ActionCOACH Licensee Indonesia, Prijono Nugroho mengatakan peluncuran merek tersebut bukan sekadar identitas visual baru.

Ini mencerminkan evolusi ActionCOACH menjadi gerakan global yang terpadu, berfokus untuk membantu para pemilik bisnis membangun perusahaan yang berkelanjutan dan berbasis sistem.

"Melalui ABOS ActionCOACH membekali pemilik bisnis dengan sistem yang telah terbukti, strategi praktis, dan kerangka kerja terukur untuk membantu perusahaan tumbuh secara konsisten sekaligus mengurangi ketergantungan pada keterlibatan langsung pemilik sehari-hari," ungkap Prijono saat ditemui di Jakarta Selatan.

ActionCoach Indonesia telah berhasil membimbing banyak pemilik bisnis yang bergabung dalam program selama bertahun-tahun.

Menurutnya, pihaknya telah mengubah bisnis mereka menjadi perusahaan-perusahaan besar yang dikelola secara profesional dengan pertumbuhan yang konsisten.

ActionCOACH  ABOS  pelaku usaha 
