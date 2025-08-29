Dorong Potensi Kulit Garut, 4 Desainer Muda Diberangkatkan ke Arsutoria School Milan

jpnn.com - Sebanyak empat desainer muda Indonesia secara resmi diberangkatkan untuk menempuh pendidikan di Arsutoria School, Milan, Italia di salah satu institusi terkemuka di dunia untuk desain sepatu dan tas.

Program beasiswa tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan kapasitas kreatif talenta muda Indonesia, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan diplomasi budaya di kancah internasional.

Inisiatif prestisius ini bagian dari hasil kolaborasi erat antara Kedutaan Besar Italia, Italian Trade Agency (ITA), Indonesia Fashion Week (IFW), Koperasi Artisan Kulit Indonesia, serta Spinindo/Piazza Firenze Garut.

Presiden IFW yang juga menjabat sebagai Ketua Koperasi Artisan Kulit Indonesia, Poppy Dharsono, menyoroti pentingnya pendidikan ini sebagai langkah strategis untuk mentransformasi potensi Garut menjadi kekuatan yang diakui secara global.

“Garut punya potensi luar biasa, tetapi produk yang dihasilkan dari tahun ke tahun itu-itu saja. Kurangnya panduan membuat para pengrajin sulit berkembang," kata Poppy di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Melalui program ini, para desainer muda diharapkan dapat memperkaya keterampilan desain sekaligus memperkenalkan identitas budaya Nusantara ke panggung global.

Dengan pengalaman 45 tahun di industri mode dan jaringan kuat di Italia, Poppy berkeinginan untuk menghadirkan sentuhan baru agar berbagai produk Garut dapat naik kelas.

“Melalui Piazza Firenze, saya berharap ada resonansi dari teman-teman Italia bahwa kami serius menciptakan produk Garut dengan sentuhan global. Ini bukan hanya soal industri, tetapi juga bagian dari globalisasi budaya, di mana Asia Pasifik akan menjadi pusat pertumbuhan,” tuturnya.