Dorong Produksi Migas, Menteri ESDM & Dirut Pertamina Kunjungi Sumur Minyak Rakyat di Muba

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri mendampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan kunjungan ke Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada Kamis (16/10).

Kunjungan dilakukan untuk meninjau ketersediaan LPG, sekaligus meninjau lapangan sumur minyak masyarakat di wilayah tersebut.

Menteri ESDM Bahlil menjelaskan tentang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.

Di mana, sumur rakyat akan dikelola oleh koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau usaha kecil dan menengah (UKM) milik masyarakat.

“Bapak Presiden memerintahkan kepada saya untuk memperhatikan apa yang menjadi keinginan rakyat untuk menciptakan lapangan pekerjaan, agar uang yang dihasilkan itu bisa berputar ke rakyat,” kata Menteri Bahlil dalam keterangannya, Jumat (17/10).

Pernyataan tersebut disampaikannya di sela kunjungan kerja di Kecamatan Keluang, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumsel.

Bahlil berpesan kepada masyarakat untuk tetap memperhatikan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan, karena aktivitas operasi lapangan sumur rakyat merupakan kegiatan yang berisiko tinggi.

Menteri ESDM juga meninjau salah satu pangkalan LPG Pertamina di Desa Sido Rejo.