Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Dorong Produktivitas Nelayan, KBA–Sentral Yanmar Gelar Servis Gratis di Pesisir Selatan Gunungkidul

Sabtu, 09 Mei 2026 – 19:21 WIB
Dorong Produktivitas Nelayan, KBA–Sentral Yanmar Gelar Servis Gratis di Pesisir Selatan Gunungkidul - JPNN.COM
KBA - Sentral Yanmar gelar program servis gratis mesin tempel bagi nelayan. Foto: kba

jpnn.com, JAKARTA - Peringatan Hari Nelayan 2026 di pesisir selatan Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat produktivitas nelayan nasional.

Melalui kolaborasi antara PT. Karya Bahari Abadi (KBA) dan CV Sentral Yanmar Prambanan, ratusan nelayan mendapat layanan servis gratis mesin tempel.

Program servis gratis untuk mendukung aktivitas melaut yang lebih aman dan efisien.

Baca Juga:

Program yang digelar bersama Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Gunungkidul dan Dinas Perikanan itu menjadi bagian dari upaya bersama antara pemerintah daerah, komunitas nelayan, dan pelaku industri dalam memperkuat ekonomi pesisir.

Kegiatan tersebut dijadwalkan dihadiri Bupati Gunungkidul serta ratusan nelayan dari sejumlah wilayah pesisir selatan.

Dalam pelaksanaannya, KBA dan CV Sentral Yanmar Prambanan menargetkan perawatan sekitar 500 unit mesin tempel Yamaha milik nelayan.

Baca Juga:

Servis yang dilakukan meliputi pengecekan menyeluruh, penggantian oli, pembersihan komponen mesin, hingga penggantian busi.

Tak hanya itu, para nelayan juga mendapat edukasi terkait perawatan mesin agar usia pakai lebih panjang dan performa tetap optimal saat digunakan melaut.

Hari Nelayan 2026: PT. Karya Bahari Abadi (KBA) dan CV Sentral Yanmar Prambanan, ratusan nelayan mendapat layanan servis gratis mesin tempel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   karya bahari abadi  Sentral Yanmar Prambanan  servis gratis mesin tempel  nelayan  Hari Nelayan Nasional 
BERITA KARYA BAHARI ABADI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp