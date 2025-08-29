Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dorong Reformasi Regulasi, Hinca Meluncurkan Buku Investigasi Belantara Izin Hulu Migas

Jumat, 29 Agustus 2025 – 20:49 WIB
Dorong Reformasi Regulasi, Hinca Meluncurkan Buku Investigasi Belantara Izin Hulu Migas - JPNN.COM
Acara peluncuran buku Investigasi Belantara Izin di Hulu Migas: Kolaborasi Sebagai Kunci Menuju Swasembada Energi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan meluncurkan buku hasil karyanya berjudul Investigasi Belantara Izin di Hulu Migas: Kolaborasi Sebagai Kunci Menuju Swasembada Energi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (29/8).

Legislator Fraksi Demokrat itu mengatakan buku dibuat sebagai hasil investigasinya selama menjalankan fungsi pengawasan sebagai anggota DPR, khususnya dalam penegakan hukum di sektor energi.

"Buku ini adalah catatan pikiran saya tentang belantara izin migas yang begitu rumit dan berbelit,” kata Hinca seusai peluncuran buku di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat.

Baca Juga:

Eks Ketum PSSI itu menilai negara sebenarnya perlu menyelesaikan persoalan perizinan migas, karena sektor demikian menjadi hambatan besar perekonomian. 

Investigasi itu penting dilakukan setiap anggota dewan, baik saat reses maupun dalam berbagai kesempatan," ujar Hinca.

Pria yang juga berprofesi sebagai pengacara itu kemudian menyampaikan pesan khusus kepada Presiden RI Prabowo Subianto seperti dituangkan dalam buku.

Baca Juga:

“Pesan saya, Pak Prabowo teruslah berjalan di depan, memimpin, dan mendobrak belantara izin yang berbelit-belit. Undang-undang Migas yang sedang dibahas DPR bisa menjadi salah satu solusi. Buku ini adalah dorongan agar Presiden tetap punya spirit memperbaiki tata kelola migas kita,” ujarnya.

Adapun, sampul buku Investigasi Belantara Izin di Hulu Migas: Kolaborasi Sebagai Kunci Menuju Swasembada Energi menampilkan ilustrasi sosok mirip Prabowo.

Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyebut buku dibuat sebagai hasil investigasi selama menjalankan fungsi pengawasan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Reformasi  Investigasi Belantara  buku  Hinca Panjaitan 
BERITA REFORMASI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp