Dorong Semangat Kebangsaan, MPR Gelar Lomba Baris-Berbaris Tingkat Kaltara di Tarakan

Sabtu, 23 Mei 2026 – 19:52 WIB
MPR menyelenggarakan Lomba Kreasi Baris-Berbaris dan Pengibaran Bendera Tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Lapangan Kantor Wali Kota Tarakan, Sabtu (23/5). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, TARAKAN - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan Lomba Kreasi Baris-Berbaris dan Pengibaran Bendera Tahun 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Utara di Lapangan Kantor Wali Kota Tarakan, Sabtu (23/5).

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya MPR dalam memperkuat nilai-nilai kebangsaan, disiplin, dan nasionalisme di kalangan generasi muda.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Umum Setjen MPR Herry Putra dengan pemberian piala kepada Wali Kota Tarakan yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tarakan Ajat Jatnika sebagai simbolis dibukanya kegiatan tersebut.

Herry menyampaikan lomba ini bukan sekadar ajang kompetisi, melainkan bentuk kepedulian MPR terhadap kondisi generasi muda di tengah perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat.

“Teknologi informasi yang berkembang sangat tinggi dapat menggerus ideologi, rasa nasionalisme, dan disiplin generasi muda. Karena itu, MPR RI menginginkan adik-adik peserta di sini menjadi agen perubahan di lingkungan masing-masing,” ujar Herry.

Herry menyampaikan para peserta memiliki bekal disiplin dan pemahaman kebangsaan yang lebih baik dibandingkan generasi seusianya, sehingga diharapkan mampu menularkan semangat tersebut kepada lingkungan sekolah maupun masyarakat.

Lomba Kreasi Baris-Berbaris dan Pengibaran Bendera Tahun 2026 ini dilaksanakan di 30 provinsi di seluruh Indonesia.

Tim terbaik yang menjuarai di tingkat provinsi, nantinya akan mewakili daerahnya pada tingkat nasional di Jakarta yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Agustus mendatang.

