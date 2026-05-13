Dorong Siswa Jadi Kreator, Fikom UMB Gelar Abdimas Internasional di SMKN 47 Jakarta

Rabu, 13 Mei 2026 – 06:07 WIB
Para dosen Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Mercu Buana (UMB) saat menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) kolaborasi nasional dan internasional di SMKN 47 Jakarta Selatan. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Mercu Buana (UMB) menggelar kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (Abdimas) kolaborasi nasional dan internasional di SMKN 47 Jakarta Selatan.

Kegiatan bertema “Pemberdayaan Melalui Media Sosial: Dari Konsumen menjadi Kontributor” ini melibatkan dosen Fikom UMB serta akademisi dari Universiti Sains Islam Malaysia Muhammad Raqib Mohd Sofian.

Dekan Fikom UMB, Prof. Dr. Ahmad Mulyana menjelaskan transformasi pengguna media sosial dari sekadar konsumen menjadi kontributor positif umumnya berawal dari rasa ingin tahu.

Menurutnya, pengguna awalnya hanya menikmati konten, lalu mulai berinteraksi melalui komentar atau berbagi ulang konten yang dianggap bermanfaat.

“Interaksi sederhana tersebut menjadi pintu masuk dalam membangun identitas digital. Setiap respons mencerminkan nilai dan citra diri di mata komunitas,” ujarnya.

Dia menambahkan keterlibatan pengguna kemudian berkembang menjadi dorongan untukmenciptakan konten orisinal, baik berupa pengalaman, pengetahuan, maupun karya kreatif.

Konten yang dihasilkan dengan niat baik, kata dia, dapat memberikan inspirasi sekaligus edukasi, sehingga membentuk reputasi positif di ruang digital.

"Pada tahap lanjut, kontribusi ini tidak lagi bersifat individual, melainkan menjadi bagiandari kolaborasi yang lebih luas, seperti mendukung gerakan sosial atau menciptakan ruang diskusi yang aman,” lanjutnya.

