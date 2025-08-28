Dorong Transformasi Bisnis Hijau, IDSurvey Gelar The Green Summit 2025

jpnn.com - JAKARTA - PT IDSurvey (Persero) menggelar The Green Summit 2025 bertema “Leading the Green Business Transformation for a Sustainable Indonesia”, Kamis (28/8).

Kegiatan itu menjadi wadah dialog yang mempertemukan pemerintah, BUMN, swasta, akademisi, membahas peluang serta tantangan percepatan transformasi bisnis berkelanjutan.

Managing Director Risk Management PT Danantara Asset Management (Persero) Riko Banardi mengatakan bahwa The Green Summit 2025 merupakan langkah IDSurvey sebagai perusahaan jasa pemastian berperan aktif mendorong praktik bisnis hijau di Indonesia.

"Acara ini menjadi momentum penting bagi semua, khususnya generasi muda BUMN, untuk mengambil peran nyata dalam menjaga bumi, berinovasi, serta membangun ekosistem bisnis yang rendah karbon dan berkelanjutan,” kata Riko.

Dia percaya bahwa generasi muda akan menjadi motor penggerak perubahan, pemimpin masa depan dan penjaga keberlanjutan negeri. Danantara Indonesia berkomitmen terus menjadi payung kolaborasi, penggerak sinergi, serta enabler dalam menciptakan layanan terintegrasi yang mendukung transformasi menuju ekonomi hijau.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh BUMN dapat bergerak seirama dalam menjawab tantangan lingkungan sekaligus menciptakan peluang pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ungkapnya.

Staf Ahli Menteri Bidang Kelestarian Sumber Daya Keanekaragaman Hayati dan Sosial Budaya Noer Adi Wardojo mengatakan bahwa acara ini menjadi momentum memperkuat kolaborasi nasional menuju Indonesia yang lebih tangguh, adil dan berkelanjutan.

“Acara ini mendukung langkah Indonesia dalam penetapan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada 2029, dengan tetap menjamin pembangunan yang berwawasan lingkungan,” jelas Noer Adi.