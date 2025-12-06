Dorong Transformasi Digital, Esri Indonesia Tampilkan Keunggulan Inovasi Geospasial

jpnn.com, JAKARTA - Esri Indonesia, penyedia solusi GIS (Sistem Informasi Geografis) terkemuka, kembali menyelenggarakan GeoInnovation Indonesia 2025.

Acara tahunan ini menyoroti dampak nyata teknologi geospasial di berbagai sektor sekaligus menegaskan peran Esri Indonesia sebagai katalis transformasi digital di tanah air.

Dengan memadukan kemampuan perangkat lunak ArcGIS dan keahlian para profesional GIS, berbagai organisasi mampu meraih terobosan signifikan dalam efisiensi operasional dan peningkatan layanan publik.

“Para penerima penghargaan tahun ini mewakili garda terdepan dalam perjalanan transformasi digital Indonesia. Esri Indonesia berkomitmen menghadirkan teknologi geospasial yang andal dan mudah diakses untuk memecahkan tantangan dunia nyata di berbagai sektor,” ujar Habisanti, Country General Manager Esri Indonesia.

Inovasi geospasial yang berdampak

Sektor energi dan ketenagalistrikan nasional menjadi sorotan utama GeoInnovation Awards 2025.

PT Pertamina (Persero) meraih penghargaan Excellence in Impact untuk inovasi Real- Time Permit, yang pertama kali diperkenalkan di Esri User Conference, San Diego. Sistem ini mengubah proses perizinan berbasis kertas ke platform digital, memungkinkan pemantauan lebih dari 5.000 dokumen dari 258 anak perusahaan secara real-time.

Fitur utama mencakup dasbor visualisasi spasial, pencarian berbasis teks dengan chatbot, dan sistemperingatan izin yang hampir habis masa berlaku. Ini memperkuat tata kelola perizinan melaluisistem terpusat dan adaptif, sehingga menghindari potensi denda dan reengineering.