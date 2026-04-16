Dorong UMKM Naik Kelas, bank bjb Perkuat Literasi Halal UMKM dan Akses Pembiayaan

jpnn.com, BOGOR - bank bjb kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di sektor kuliner yang terus berkembang pesat.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui kegiatan “Bincang Bisnis: Sosialisasi dan Program Sertifikasi Halal UMKM Binaan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Bogor” yang diselenggarakan pada Rabu, 15 April 2026, di Aula Rapat Lantai 3 Kantor Cabang Cibinong.

Sebanyak 50 pelaku UMKM binaan Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bogor turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Program ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan bank bjb dalam memperkuat ekosistem UMKM agar semakin berkembang dan berdaya saing.

Sektor UMKM, khususnya kuliner, telah menjadi salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Namun, masih terdapat tantangan dalam meningkatkan kualitas, standar, serta kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

Salah satu aspek penting yang kini menjadi perhatian adalah kepemilikan sertifikasi halal. Melalui kegiatan ini, bank bjb memberikan edukasi mengenai pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Sertifikasi halal tidak hanya menjamin aspek kehalalan produk, tetapi juga menjadi nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing di pasar.

Selain itu, sertifikasi halal berperan dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM. Hal ini makin penting seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk yang aman, higienis, dan sesuai standar.

bank bjb menilai edukasi menjadi kunci dalam mendorong UMKM naik kelas. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya fokus pada aspek sertifikasi halal, tetapi juga mencakup literasi keuangan.