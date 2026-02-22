Dorong UMKM Naik Kelas, Bank Raya Jadi Sponsor Sundown Markette Festival

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya sebagai bank digital bagian dari BRI Group terus mengambil peran untuk mendorong akselerasi inklusi keuangan digital bagi UMKM.

Hal itu direalisasikan oleh Bank Raya dengan ikut menjadi sponsor utama dalam Sundown Markette Festival mulai 21 Februari hingga 14 Maret 2026 di Taman Softball Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra menilai Sundown Markette Festival menghadirkan pengalaman Ramadan yang hangat, positif, dan penuh makna.

Di event itu, sebanyak 55 tenant UMKM dan brand lokal turut berpartisipasi, menghadirkan ragam kuliner, produk kreatif, bazar murah, konser musik, kegiatan olahraga bersama komunitas, talkshow, kajian ustadz, serta berbagai aktivitas keluarga yang dirancang untuk menciptakan momen kebersamaan dalam suasana senja Ramadan.

Pengunjung juga berkesempatan memenangkan hadiah umroh untuk dua orang pemenang dari AJ Travel Umroh.

“Sebagai Official Banking Partner, Bank Raya bersama Sundown Markette Festival mengajak masyarakat untuk menikmati kemudahan bertransaksi cashless, di samping itu juga para UMKM dapat menikmati kemudahan pengelolaan keuangan bisnis dengan menggunakan Aplikasi Raya,” ungkap Kicky.

Kicky menambahkan di Sundown Markette Festival, Bank Raya menghadirkan ekosistem transaksi yang inklusif bagi UMKM dan komunitas, sehingga masyarakat dapat merasakan pengalaman transaksi digital yang praktis sekaligus memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi.

“Untuk mendukung kemudahan bertransaksi bagi masyarakat yang hadir di Sundown Markette Festival, Bank Raya menghadirkan beragam promo seperti, Promo Cashback senilai Rp 10 ribu dengan minimal transaksi Rp 30 ribu,” kata dia.