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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Dorong UMKM Tembus Pasar Ekspor, Bea Cukai Jalin Sinergi dengan Pemda-Pelaku Usaha

Kamis, 11 Juni 2026 – 13:00 WIB
Dorong UMKM Tembus Pasar Ekspor, Bea Cukai Jalin Sinergi dengan Pemda-Pelaku Usaha - JPNN.COM
Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya di berbagai daerah terus menjalin sinergi dengan pemda hingga pelaku usaha untuk mendorong UMKM tembus pasar ekspor. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya di berbagai daerah terus menjalin sinergi dengan pemerintah daerah, perbankan, lembaga pendukung ekspor dan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri di pasar global.

Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan hingga promosi produk UMKM yang digelar sepanjang Mei 2026 di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Banten.

Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan (Kalbagsel) menghadiri Lomba Desain Motif Sasirangan 2026 yang diselenggarakan Pemerintah Kota Banjarmasin pada Rabu (20/5).

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Kegiatan bertema 'Simfoni 5 Abad Estetika Lokal, Sasirangan Identitas Banua' tersebut diikuti pelaku UMKM industri kreatif dan kerajinan sasirangan.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Kalbagsel Tutut Basuki memberikan sosialisasi mengenai UMKM siap ekspor.

Materi yang disampaikan mencakup peluang ekspor, dukungan fasilitas kepabeanan, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan UMKM untuk meningkatkan daya saing produk di pasar global.

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Sehari kemudian atau tepatnya pada Kamis (21/6), Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) menggelar sosialisasi bertema 'Membangun Citra Produk dan Daya Saing Menuju Ekspor'.

Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Tamalate Lantai 3 Kanwil Bea Cukai Sulbagsel, Kompleks Gedung Keuangan Negara Makassar.

Bea Cukai melalui unit-unit vertikalnya di berbagai daerah terus menjalin sinergi dengan pemda hingga pelaku usaha untuk mendorong UMKM tembus pasar ekspor

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TAGS   UMKM  pasar ekspor  Bea Cukai  Pemda  pelaku usaha  Andra Soni  ekspor 
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