Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Dorong Usaha Legal dan Berdaya Saing, Bea Cukai Beri Pendampingan Pelaku Industri Tembakau

Kamis, 07 Mei 2026 – 11:37 WIB
Dorong Usaha Legal dan Berdaya Saing, Bea Cukai Beri Pendampingan Pelaku Industri Tembakau - JPNN.COM
Perwakilan Kanwil Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY serta Bea Cukai Cilacap turut hadir dalam peresmian Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT) di Petanahan, Kebumen, Rabu (29/4). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Tantangan kepatuhan regulasi, keterbatasan fasilitas produksi, hingga maraknya peredaran rokok ilegal masih menjadi persoalan yang dihadapi pelaku industri hasil tembakau.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada keberlangsungan usaha, tetapi juga berpengaruh pada penerimaan negara dan perlindungan masyarakat.

Untuk itu, Bea Cukai memperkuat peran asistensi kepada pelaku industri guna memastikan usaha berjalan legal, tertib, dan berkelanjutan.

Baca Juga:

Bea Cukai Yogyakarta melaksanakan kunjungan ke perusahaan Sampoerna melalui Mitra Produksi Sigaret (MPS) di wilayah Bantul dan Kulon Progo pada Jumat (17/4).

Sebelumnya, kegiatan serupa juga dilakukan di MPS Banguntapan pada Kamis (9/4).

Kegiatan yang dipimpin Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta Imam Sarjono ini bertujuan melakukan intimasi serta pemantauan langsung proses produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT).

Baca Juga:

Melalui kegiatan tersebut, Bea Cukai menggali berbagai kendala yang dihadapi pelaku usaha sekaligus memastikan proses produksi berjalan sesuai ketentuan.

Pendekatan ini diharapkan mampu menjadi dasar dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Bea Cukai mendorong terciptanya industri hasil tembakau yang legal, tertib, dan kompetitif melalui pendampingan dalam rangkaian asistensi dan dukungan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Industri tembakau  Pelaku industri  Bea Cukai  Usaha  legal 
BERITA INDUSTRI TEMBAKAU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp