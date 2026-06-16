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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Dosen Humas & Komdigi UNJ Latih Santri Al-Wathoniyah Kuasai Keterampilan Digital

Selasa, 16 Juni 2026 – 13:24 WIB
Dosen Humas & Komdigi UNJ Latih Santri Al-Wathoniyah Kuasai Keterampilan Digital - JPNN.COM
Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P2M) Dosen Humas & Komdigi UNJ di Pondok Pesantren Al-Wathoniyah, Jakarta Timur, pada hari Rabu (10/6). Foto: dok UNJ

jpnn.com, JAKARTA - Tim dosen dari Program Studi Humas dan Komunikasi Digital, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mendukung komitmen UNJ dalam menjalankan pengabdian masyarakat.

Salah satunya dalam program kolaborasi antara UNJ dengan Pondok Pesantren Al-Wathoniyah.

Keduanya sukses melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat (P2M) di Pondok Pesantren Al-Wathoniyah, Jakarta Timur, pada hari Rabu (10/6).

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Koordinator Program Studi Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Digital UNJ Asep Soegiarto, S.IK., M.Si menyampaikan kegiatan itu merupakan wujud nyata komitmen UNJ dalam menjalankan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus menjadi ruang kolaborasi antara UNJ dengan Pondok Pesantren Al-Wathoniyah.

“Program ini juga sebagai upaya mendukung pendidikan berkualitas di lingkungan pondok pesantren yang selaras dengan Sustainable Development Goals (SDGs),” ungkap Asep dalam keterangannya, Selasa (16/6).

Adapun penyampaian materi dilakukan secara serentak di berbagai ruangan, dengan enam topik pelatihan yang dirancang sesuai kebutuhan nyata siswa dan guru pesantren. 

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Asep Soegiarto, S.IK., M.Si. menggelar sesi workshop khusus untuk para guru pesantren dengan tema Smart Teacher, Smart Information: Verifikasi Berita dan Konten Digital untuk Guru Pesantren. 

Di kelas lainnya, Menati Fajar Rizki, M.I.Kom. memfasilitasi pelatihan bertajuk Content Marketing dan TikTok Live untuk Pendidikan Kewirausahaan Inkubator Bisnis. 

Tim dosen dari Program Studi Humas dan Komunikasi Digital, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) mendukung komitmen UNJ dalam menjalankan pengabdian masyarakat.

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TAGS   pondok pesantren  UNJ  pelatihan  Pesantren  Komunikasi digital 
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