Dosen UMN & Kalbis Kolaborasi Dorong PP Tunas Atasi Kecanduan Gim Anak

jpnn.com, JAKARTA - Fenomena anak-anak yang gemar memainkan gim multi-player online seperti Mobile Legend, Roblox hingga PUBG kini menjadi perhatian serius para akademisi.

Sebab, tak hanya berpotensi menyebabkan kecanduan gim melainkan juga berpotensi merusak akademik dan hubungan sosial para anak.

Melihat kondisi tersebut, tim peneliti lintas perguruan tinggi dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) dan Kalbis Institute menggelar Focus Group Discussion (FGD) perdana pada Rabu (22/7/2026) di Hotel Golden Flower, Bandung.

Langkah ini menjadi awal dari rangkaian riset mendalam untuk melihat sejauh mana regulasi sekolah mampu menekan risiko dampak negatif gim online, khususnya pada siswa tingkat akhir Sekolah Dasar (SD).

Ketua Tim Peneliti UMN Dr. Tangguh Okta Wibowo, menjelaskan fokus utama penanganan masalah ini melalui kolaborasi peran antara pihak sekolah dan orang tua. Riset ini difokuskan pada siswa kelas 6 SD sebagai upaya pengurangan risiko (risk reduction).

Dia menyebut lewat FGD, penelitian ini berupaya memperkuat PP Tunas dengan cara membangun literasi antara keluarga dan sekolah.

“Orang tua dan guru harus bisa bersinergi dan berperan dalam mencegah kecanduan gim," ujar Tangguh yang merupakan lulusan doktor dari Universitas Gadiah Mada

Menurut Dr. Tangguh, intervensi dari lingkungan sekolah sangat krusial mengingat anak-anak menghabiskan sebagian besar waktunya di sana.