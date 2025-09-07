Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Dosen UPI Hilang Ditemukan di Cikole Bandung Barat, tak Terkait Aksi Demonstrasi

Minggu, 07 September 2025 – 07:57 WIB
Dosen UPI Hilang Ditemukan di Cikole Bandung Barat, tak Terkait Aksi Demonstrasi - JPNN.COM
Vila Isola, Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). (ANTARA/HO Istimewa l)

jpnn.com - BANDUNG - Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Faujian Esa Gumilar yang dikabarkan hilang, telah ditemukan di Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.

Kepala Kantor Komunikasi Informasi dan Pelayanan Publik (KKIPP) UPI Vidi Sukmayadi mengungkapkan Faujian diketemukan dan dikembalikan ke keluarganya pada Jumat (5/9) malam.

"Tentang Pak Esa, beliau sudah kembali ke keluarganya tadi malam. Dan hilangnya beliau tidak ada sangkut paut dengan aksi demo," kata Vidi dalam pesan singkatnya di Bandung, Sabtu (6/9).

Baca Juga:

Dosen Pendidikan Sejarah di Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) itu terakhir dilaporkan bertemu dengan keluarga pada 29 Agustus 2025 dan berpamitan untuk mengajar ke kampus.

Vidi mengatakan Fujian diketemukan di kawasan Cikole, Lembang pada Jumat (5/9) dan pulang ke keluarganya didampingi oleh pihak kampus, setelah beberapa hari tidak pulang.

Vidi mengungkapkan berdasarkan informasi tim yang mengantarkan kepulangan Faujian, kondisi kesehatan pria 33 tahun itu agak menurun. Faujian kemudian dibawa ke klinik terdekat dengan kediamannya untuk menjalani perawatan.

Baca Juga:

"Dari informasi yang kami dapatkan, jadi, kondisi kesehatannya agak drop, sekarang sedang dalam perawatan medis di klinik terdekat dari kediamannya," ujar Vidi.

Dia mengatakan informasi lebih jauh mengenai kejadian tersebut belum bisa terungkap karena pihak Prodi masih akan melakukan pendekatan setelah kondisi kesehatan yang bersangkutan membaik.

Dosen UPI Faujian Esa Gumilar yang dikabarkan hilang, ditemukan di Cikole, Lembang, Bandung Barat, dan tidak terkait aksi demonstrasi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dosen UPI  Orang Hilang  cikole  Polisi  UPI 
BERITA DOSEN UPI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp