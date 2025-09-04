Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Dosen UPI Hilang Misterius, Sepeda Motor Ditemukan di Cikole Bandung Barat

Kamis, 04 September 2025 – 09:10 WIB
Dosen UPI Hilang Misterius, Sepeda Motor Ditemukan di Cikole Bandung Barat - JPNN.COM
Ilustrasi- orang hilang (Antarasumsel.com/Grafis)

jpnn.com - BANDUNG - Dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Faujian Esa Gumilar dilaporkan hilang.

Pihak keluarga sudah melaporkan peristiwa ini ke Polrestabes Bandung.

Humas UPI Vidi Sukmayadi membenarkan informasi hilangnya dosen mereka. 

Baca Juga:

"Betul, dilaporkan hilang,” kata Vidi saat dikonfirmasi, Kamis (4/9).

Menurut dia, Faujian dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sejak enam hari lalu.

"Terakhir tatap muka dengan keluarga pada tanggal 29 Agustus untuk berpamitan pergi ke kampus," ujarnya. 

Baca Juga:

Menurutnya, kejadian ini sudah dilaporkan pihak keluarga ke Polrestabes Bandung.

Selain itu, pihak UPI juga turut membantu keluarga dalam pencarian Faujian.

Dosen UPI Faujian Esa Gumilar hilang secara misterius sejak hampir sepekan. Sepeda motornya ditemukan di Cikole, Kabupaten Bandung Barat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dosen hilang  Orang Hilang  dosen UPI  Polrestabes Bandung  cikole  Bandung Barat 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp