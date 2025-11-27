DOSS Meluncurkan Tiga Inisiatif Strategis

jpnn.com, JAKARTA - PT Global Sukses Digital Tbk (DOSS), perusahaan ritel fotografi dan videografi terbesar di Indonesia memperkenalkan tiga inisiatif strategis untuk memperkuat visinya dalam membangun Creative Ecosystem yang modern, berkelanjutan, dan terintegrasi. yakni DOSS PLAY, DOSS Creator+, dan Artisan Finder.

Peluncuran ketiga inisiatif ini bertepatan dengan pembukaan DOSS Vaganza 2025 pada 27 November, salah satu acara tahunan terbesar di Indonesia yang merayakan fotografi, videografi, dan budaya kreator.

Momentum ini menjadi langkah penting bagi DOSS dalam memperluas dukungan terhadap komunitas kreatif di seluruh Indonesia.

Ketiga platform ini tidak hanya menyediakan peralatan bagi kreator, tetapi juga memberikan peluang penghasilan, distribusi karya, serta akses proyek, sehingga kreator dapat berkembang secara finansial dan profesional dalam ekosistem DOSS.

DOSS PLAY: Platform Streaming Film Pendek & Creative Short Stories

DOSS PLAY hadir sebagai platform streaming khusus film pendek dan creative storytelling berdurasi 3–20 menit, segmen konten yang tumbuh sangat cepat, namun belum memiliki rumah digital yang terfokus di Indonesia.

Dengan model Pay-Per-View (PPV) yang sangat terjangkau mulai dari Rp 1.000 hingga Rp 10.000, DOSS PLAY menghadirkan kanal monetisasi baru bagi:

• Filmmakers dengan karya sinematik dan festival-grade

• Creative Content Creators dengan short stories, mini dokumenter, lifestyle, dan konten naratif lainnya

“Film pendek dan creative storytelling terus naik daun, tetapi belum ada platform yang khusus menampungnya. DOSS PLAY hadir menjadi ruang baru bagi kreator nasional untuk menampilkan karya sekaligus memperoleh pendapatan secara langsung,” ujar CEO DOSS Tahir Matulatan.