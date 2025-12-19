Dove Hadirkan Formula Revolusioner Hairfall Control dengan Kandungan Skincare

jpnn.com, JAKARTA - Data menunjukkan hingga 80 persen rambut rontok terjadi di kulit kepala. Sebuah uji klinis yang dilakukan oleh Dove juga menunjukkan tingkat kerontokan rambut lebih tinggi terjadi pada kulit kepala yang bermasalah, dibanding mereka yang memiliki kulit kepala sehat.

Demand Generation Lead for Premium Hair and Innovation Unilever Indonesia, Shakina Dharma menjelaskan selama lebih dari enam dekade, Dove sebagai salah satu brand terbesar dari Unilever, senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan konsumen, tak terkecuali di Indonesia.

Demikian pula dengan formula baru dalam rangkaian Dove Hairfall Control yang berfokus pada perawatan rambut rontok. Perawatan menyeluruh itu dari kesehatan kulit kepala adalah salah satu komitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

“Dove percaya semua orang layak untuk tampil percaya diri menjadi versi terbaik dari diri mereka, rambut yang bebas dari kerontokan merupakan bentuk nyata untuk mencapai hal tersebut,” jelas Shakina dikutip Jumat (19/12).

Dalam peluncuran terbaru ini, Dove melibatkan sejumlah hairfall experts dan dermatolog guna menghadirkan inovasi berbasis riset, salah satunya dengan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. dr. Kusmarinah Bramono, Sp.D.V.E, Subsp.D.T. Ph.D. FINSDV, FAADV,.

Penelitian bersama Dokter Kusmarinah menunjukkan bahwa konsumen Indonesia menyadari jenis kulit kepala sangat beragam, mulai dari kering, rentan ketombe, berminyak, hingga sensitif.

Head of R&D Beauty and Wellbeing, Unilever Indonesia Matthew Seal mengatakan pengembangan rangkaian Dove Hairfall Control dirancang dengan memperhatikan standar keamanan dan kualitas global, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai perawatan berbagai jenis kulit kepala yang beragam.

"Formulasi terbaru ini diperkaya dengan skincare ingredient yang dikenal baik untuk merawat dan menutrisi kulit," kata Matthew.