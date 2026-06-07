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JPNN.com - Ekonomi - Produk

Dove Hadirkan Ruang untuk Berbagi Progress Pertumbuhan Rambut

Minggu, 07 Juni 2026 – 21:28 WIB
Dove Hadirkan Ruang untuk Berbagi Progress Pertumbuhan Rambut - JPNN.COM
Dove Hairfall Control meluncurkan kampanye terbaru bertajuk Flip the Focus. Foto: dok Unilever

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah padatnya rutinitas dan tekanan, rambut yang mulai rontok kerap memecah perhatian, bahkan mengkhawatirkan. 

Padahal, rambut sebenarnya terus bertumbuh bersama diri kita.

Menjawab keresahan itu, Dove Hairfall Control meluncurkan kampanye terbaru bertajuk “Flip the Focus”. 

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Terinspirasi oleh kisah kolektif yang dialami oleh banyak orang Indonesia, Dove ingin mendorong agar tiap orang dapat merayakan keberhasilan dalam hidup mereka, termasuk dengan rambut yang terus bertumbuh.

Salah satunya dirasakan langsung oleh Hanny Soegianto, seorang ibu dan konten kreator asal Bandung. 

Kebahagiaannya menjadi ibu sempat diuji oleh kerontokan rambut ekstrem akibat perubahan hormon pasca melahirkan, hingga memicu kebotakan (pitak). 

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Sebagai seorang konten kreator, kondisi ini sempat membuatnya terjebak dalam lingkaran stres yang justru memperparah kondisinya.

Titik balik Hanny dimulai saat ia menyadari munculnya banyak rambut baru (baby hair) di tengah stres kerontokan yang dialaminya.

Di tengah padatnya rutinitas dan tekanan, rambut yang mulai rontok kerap memecah perhatian, bahkan mengkhawatirkan.

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TAGS   Dove  Rambut  Perawatan rambut  Rambut Rontok  Unilever 
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