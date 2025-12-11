Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Down For Life Rilis Video The Betrayal, Tentang Sebuah Pengkhianatan

Kamis, 11 Desember 2025 – 07:17 WIB
Down For Life Rilis Video The Betrayal, Tentang Sebuah Pengkhianatan
Down For Life, band metal asal Solo. Foto: Dok. Blackandje Records

jpnn.com, JAKARTA - Band metal asal Solo, Down For Life akhirnya meluncurkan video musik untuk lagu yang berjudul The Betrayal.

Setelah pertama kali ditampilkan di Rock In Solo 2025, video The Betrayal resmi dirilis pada 10 Desember 2025, bertepatan dengan Hari Hak Asasi Manusia.

Dalam proses produksi video, Down For Life berkolaborasi dengan Trend Asia, Blackandje Records, dan Watchdoc.

Video klip The Betrayal merupakan kolase dari potongan-potongan video dari Watchdoc dan Trend Asia, digabungkan dengan video penampilan Down For Life saat perayaan rilis album Kalatidha di Solo beberapa waktu lalu.

Aransemen musik pada The Betrayal dikerjakan oleh Isa Mahendrajati bersama personel Down For Life lainnya, sementara lirik ditulis oleh Stephanus Adjie.

Lagu tersebut bercerita tentang pengkhianatan atas harapan dan gagasan. Ini terinspirasi dari peristiwa sosial politik yang terjadi di Indonesia. Saat pemimpin dan pejabat negara yang mengemban amanat rakyat, ternyata menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang untuk menindas rakyat. Semua ditampilkan dengan potongan-potongan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini.

Video The Betrayal yang dirilis di pekan-pekan suasana duka ratusan ribu korban banjir bandang dan longsor di Sumatera, sekaligus mengungkap betapa besarnya biaya yang harus ditanggung seluruh rakyat Indonesia atas pengkhianatan pengurus negara dengan kebijakan-kebijakan ekstraktif.

Rezim ekstraktif dalam satu dekade terakhir dinilai telah membawa Indonesia ke jurang petaka iklim dan ini adalah lonceng harapan bagi masyarakat untuk mengambil alih harapan dan membalikkan keadaan.

