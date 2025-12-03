Dozn dan Bank Sahabat Sampoerna Tandatangani Kontrak Pengadopsian Solusi D-Banking

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan solusi digital banking asal Korea Selatan, Dozn, resmi mengumumkan penandatanganan kontrak pengadopsian solusi ‘D-Banking’ dengan Bank Sahabat Sampoerna yang merupakan bagian dari Sampoerna Group.

Penandatanganan kontrak itu dilakukan pada Oktober 2025 lalu di Kantor Bank Sahabat Sampoerna, Jakarta.

Kontrak itu menandai pencapaian signifikan pertama Dozn sejak ekspansi pasar Indonesia, memperkuat komitmennya dalam mendukung transformasi digital di sektor perbankan regional.

Sebagai afiliasi keuangan utama dalam grup, Bank Sahabat Sampoerna telah membangun posisi kuat di sektor perbankan lokal melalui fokus utama pada layanan keuangan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bank tersebut semakin aktif dalam kolaborasi financial technology (fintech) dan mengembangkan infrastruktur keuangan digital demi meningkatkan aksesibilitas layanan bagi nasabahnya.

Solusi D-Banking yang diadopsi oleh Bank Sahabat Sampoerna merupakan platform berbasis program yang memungkinkan bank menyediakan beragam layanan keuangan digital untuk nasabah korporat, seperti akun virtual, firm banking, cross-border payment, serta penagihan dan settlement.

Keunggulan utama solusi ini adalah kemampuannya untuk diimplementasikan tanpa ada perubahan pada sistem core banking yang sedang digunakan oleh Bank, hanya dalam waktu kurang dari tiga bulan.

Pendekatan tersebut sangat kontras dengan pembangunan sistem tradisional yang memerlukan waktu bertahun-tahun dan biaya tinggi.