DPC Gerindra Makassar Menolak Keras Ketum Projo Budi Arie Gabung Gerindra

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Kota Makassar menyatakan sikap menolak keinginan Ketum Projo Budi Arie untuk bergabung ke partai berlambang garuda tersebut.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Ketua DPC Gerindra Kota Makassar, Eric Horas, seusai rapat koordinasi bulanan yang digelar di Makassar.

Menurutnya, meski Partai Gerindra adalah partai terbuka, ada prinsip dan arah perjuangan partai yang harus dipahami dan dijalankan oleh setiap kader.

Eric menjelaskan bahwa Partai Gerindra pada dasarnya terbuka untuk siapa pun yang ingin bergabung, selama memenuhi syarat umum sebagai warga negara Indonesia berusia minimal 17 tahun.

Namun, ia menekankan bahwa menjadi bagian dari Gerindra tidak cukup hanya dengan latar belakang dukungan terhadap figur tertentu.

“Partai Gerindra terbuka untuk siapa saja yang memenuhi syarat umum serta memahami arah perjuangan partai. Kalau karena Pak Budi Arie merasa pernah berjuang memenangkan Bapak Prabowo, itu memang kewajiban setiap kader, tetapi tidak cukup hanya di situ,” ujar Eric Horas.

Lebih lanjut, Eric menambahkan bahwa Partai Gerindra memiliki garis perjuangan yang tegas dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Karena itu, setiap orang yang ingin bergabung harus benar-benar memahami nilai perjuangan tersebut.

“Kami ingin memastikan bahwa siapa pun yang masuk ke Gerindra bukan hanya karena momentum politik, tetapi karena memiliki komitmen jangka panjang terhadap cita-cita perjuangan partai,” tegasnya.