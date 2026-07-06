DPC Peradi Jakbar Beri Beasiswa Pendidikan Untuk 4 Peserta PKPA

jpnn.com, JAKARTA - DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) memberikan beasiswa pendidikan kepada empat peserta PKPA Angkatan IX DPC Peradi Jakbar-Universitas Al Azhar Indonesia (UAI).

Keempat peserta yang beruntung, yakni dua orang mendapat dana masing-masing sejumlah Rp 1 juta dan 2 peserta lainnya masing-masing Rp 500 ribu pada penutupan PKPA di UAI, Jakarta pada Minggu petang, (5/7).

Adapun dua orang peserta yang mendapat dana beasiswa pendidikan sejumlah Rp 1 juta dari peserta daring dan luring adalah Rodrigo Priambodo dan Miftha Nurjanah.

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Sedangkan penerima masing-masing Rp 500 ribu dari perwakilan daring dan luring yakni Pratiwi Iswandari dan Altifah Nasrulah Aulia Amir.

Ketua DPC Peradi Jakbar Suhendra Asido Hutabarat menyampaikan mereka mempunyai tanggung jawab untuk menggelar PKPA berkualitas sesuai UU Advokat demi mencetak calon advokat andal, profesional, dan berintegritas.

"Ini penting sekali bahwa seorang advokat harus berkualitas, primus inter pares, the best among the best, yang selalu menjunjung tinggi kode etik profesi seperti sering disampaikan oleh Ketua Umum (Otto Hasibuan)," katanya.

Dia menegaskan advokat harus mempunyai kriteria tersebut demi memberikan bantuan atau pendampingan hukum kepada para pencari keadila dan tegaknya keadilan dan kebenaran.

Dia menyebut di bidang manapun advokat berpraktik, baik litigasi atau nonlitigasi harus memenuhi dan memegang prinsip itu.