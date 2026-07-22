DPC Peradi Jakbar Berkomitmen Cetak Advokat Andal

jpnn.com, JAKARTA - DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) berkomitmen melahirkan atau mencetak calon-calon advokat andal, berkualitas, profesional, dan berintegritas serta menaati kode etik.

Ketua DPC Peradi Jakarta Barat Suhendra Asido Hutabarat dalam pembukaan PKPA Angkatan X DPC Peradi Jakbar bekerja sama dengan UPN Veteran Jakarta dan Ikadin, menegaskan pihaknya sangat menjaga itu.

"Kami menjamin pelaksanaan PKPA yang diselenggarakan berkualitas dengan menghadirkan pemateri-pemateri yang terbaik di bidangnya," ujar dia, Jumat (24/7).

Baca Juga: PERADI Profesional dan Unisba Jalin Kemitraan Strategis Perkuat Pendidikan Hukum

PKPA Peradi Jakbar menghadirkan pemateri atau pengajar-pengajar mumpuni di antaranya hakim agung, ketua pengadilan tinggi, ketua Mahkamah Konstitusi (MK), dan akademisi.

"Banyak lagi nanti praktisi dan akademisi senior yang akan mengajar dari DPN Peradi," ujarnya.

Dia juga menyampaikan bahwa para peserta sudah tepat memilih PKPA Peradi di bawah Ketua Umum Prof Otto Hasibuan.

Baca Juga: Sahroni Dukung PPATK Awasi Transaksi Hakim Demi Peradilan yang Bebas Intervensi

Pasalnya, selain menjaga kualitas, juga sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yakni hanya Peradi yang berwenang menyelenggarakan PKPA.

"Karena memang Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa organisasi satu-satunya yang diakui di negara kita, adalah Peradi di bawah kepemimpinan Prof Otto Hasibuan dan itu tetap masih menganut single bar," ujarnya.