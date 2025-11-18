DPC Peradi Jakbar Bertekad Cetak Atlet Berbakat Melalui Turnamen Biliar

jpnn.com, JAKARTA - DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) bertekad kembali menggelar turnamen biliar setelah sukses menyelenggaraan kejuaraan perdananya, Billiard Tournament 2025.

"Mungkin next, tadi sudah ngobrol dengan teman-teman kita akan buat lagi," kata Asido dalam penutupan Billiard Tournament di Mille Billiard, Jakarta Utara (Jakut), Minggu malam, 16 November 2025.

Asido berharap turnamen mendatang akan banyak lagi para pebiliar, khususnya dari advokat dan alumni Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) DPC Peradi Jakbar yang akan bertanding.

"Animonya bisa lebih banyak lagi, karena kemarin itu kami bersamaan banyak sekali kegiatan," katanya.

Dia menyampaikan pihaknya bukan hanya gencar meningkatkan penguasaan ilmu hukum para advokat dan alumni PKPA dengan program seminar, level up, tetapi juga menggelar berbagai kegiatan olahraga dan turnamen

Beberapa kegiatan olahraga fun walk, senam, outbound, dan turnamen atau kejuaraan yang telah dihelat di antaranya catur, mini soccer, dan terbaru biliar. Ke depan, ada juga anggota dan alumni PKPA yang mengusulkan turnamen golf.

Asido mengharapkan dari berbagai kejuaraan atau turnamen yang dihelat Peradi Jakbar, melahirkan atlet-atlet yang bisa mengharumkan nama Peradi di tingkat regional hingga internasional.

Ketua Panitia Billiard Tournament DPC Peradi Jakbar, Agus Setiawan menyampaikan, turnamen yang digelar dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 2025 ini, diikuti 88 orang peserta.