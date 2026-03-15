DPC Peradi Jakbar Buktikan Kesolidan dengan Gelar Bukber dan Berbagi 1.000 Takjil

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) Suhendra Asido Hutabarat mengatakan kekompakan pengurus anggota hingga paralegal atau alumni PKPA menghelat buka puasa bersama (bukber) merupakan bukti tingginya solidalitas.

"Inilah kebersamaan kami dari DPC Peradi Jakarta Barat. Kami sangat aktif dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan," kata Asido di Jakarta, Sabtu, (14/3).

Dia menjelaskan semua lapisan pengurus, anggota hingga paralegal sangat solid dan sukses menghelat bukber yang berlangsung pada Rabu malam pekan ini meskipun terbilang mendadak.

"Dadakan nih sebenarnya karena tadinya kami berpikir itu hanya pembagian takjil," ungkapnya.

Beberapa hari jelang acara pembagian seribu paket takjil lanjut Asido, kemudian diputuskan agar sekalian digelar acara bukber sebagaimana agenda tahunan.

"Ini luar biasa sekali ya dengan gercep kami putuskan buat acara barunya," kata dia.

Meskipun terbilang singkat, bubker berlangsung sukses. Jajaran pengurus, anggota hingga paralegal alumni PKPA DPC Peradi banyak menghadiri acara tersebut.

"Terima kasih kepada Pak Ustaz Haitami sebagai ketua panitia dan seluruh panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu," katanya.