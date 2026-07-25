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JPNN.com - Nasional - Humaniora

DPC Peradi Jakbar Pupuk Kebersamaan Advokat Melalui Turnamen Biliar

Senin, 03 Agustus 2026 – 00:12 WIB
DPC Peradi Jakbar Pupuk Kebersamaan Advokat Melalui Turnamen Biliar - JPNN.COM
DPC Peradi Jakarta Barat mengadakan turnamen bililar. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) kembali mengadakan turnamen billiar memperebutkan sejumlah hadiah menarik dan piala. Acara ini juga merupakan gathering dan memupuk kebersamaan antaradvokat dan alumni PKPA Peradi Jakbar.

Ketua DPC Peradi Jakbar Suhendra Asido Hutabarat menyampaikan ini merupakan turnamen kedua yang digelar Billiar DPC Peradi Jakarta Barat Club.

Peserta turnamen kali ini adalah anggota, pengurus DPC Peradi Jakbar, dan alumni PKPA kerja sama dengan beberapa kampus, yakni Bina Nusantara (Binus) University, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (Ubhara Jaya), Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), dan Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta.

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"Seluruh peserta turnamen billiar kali ini, kita memang buat secara eksklusif, hanya pengurus DPC Peradi Jakarta Barat dengan alumni PKPA," katanya.

Asido mengungkapkan alumni PKPA DPC Peradi Jakbar sudah cukup banyak, angkanya mencapai sekitar 8 ribu orang dalam rentang sekitar empat tahun masa kepengurusan pihaknya.

"Alumni kami ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kalau saya ke mana-mana, kayak saya ke Kendari kemarin, 'Bang, saya alumni PKPA Jakarta Barat'. Mereka tersebar hampir di seluruh daerah di Indonesia," ucapnya.

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Menurut Asido, olahraga ini merupakan salah satu kegiatan yang digelar DPC Peradi Jakbar guna menjalin komunikasi dan kebersamaan advokat serta para alumni PKPA.

Ada juga peningkatan ilmu pengetahuan melalui Level Up, berbagai acara peringatan keagamaan, dan sebagainya.

DPC Peradi Jakarta Barat mengadakan lagi kegiatan turnamen biliar untuk memupuk kebersamaan para advokat.

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TAGS   DPC Peradi Jakbar  turnamen biliar  Advokat  Peradi 
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