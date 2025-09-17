DPC PPP Kota Cimahi Kompak Mendukung Mardiono di Muktamar X

jpnn.com, CIMAHI - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Cimahi menyatakan dukungan penuh kepada Muhamad Mardiono untuk kembali memimpin parpol itu periode 2025-2030.

Dukungan tersebut disampaikan melalui Musyawarah Kerja Cabang (mukercab) dan dihadiri jajaran pengurus harian DPC PPP Kota Cimahi serta Ketua Pimpinan Anak Cabang (PAC) se-Kota Cimahi.

Sejumlah keputusan strategis dihasilkan, mulai dari penguatan ideologi partai, kaderisasi, hingga sikap politik menghadapi Muktamar X PPP yang akan berlangsung di Jakarta pada 27-29 September 2025.

Ketua DPC PPP Kota Cimahi Agus Solihin menyatakan bahwa partai membutuhkan figur pemimpin yang memiliki integritas dan visi besar untuk mengembalikan kejayaan PPP.

“Kami sepakat mendukung Bapak Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP PPP. Beliau memiliki rekam jejak dan kepemimpinan yang dibutuhkan partai untuk bangkit,” ujar Agus dalam siaran persnya, Selasa (16/9).

Selain itu, mukercab juga memutuskan langkah konkret memperkuat basis partai di tingkat akar rumput, seperti pelatihan kader berkelanjutan, rekrutmen anggota dengan penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA), serta mendorong kader PPP yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi untuk mendapatkan ruang peran strategis.

Dalam ranah nasional, DPC PPP Kota Cimahi juga menyatakan dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tentang ASTATICA, revolusi pertanian dan program makan bergizi gratis, sebagai bagian dari komitmen PPP mendukung kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas.

Keputusan mukercab ini diharapkan menjadi modal konsolidasi partai menjelang Muktamar X dan Pemilu 2029 mendatang. (cuy/jpnn)