DPC PPP Natuna Solid Dukung Muhamad Mardiono Jadi Ketum Definitif

jpnn.com, NATUNA - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Natuna secara resmi menyatakan dukungan penuh kepada Muhamad Mardiono untuk kembali memimpin PPP sebagai Ketua Umum pada periode 2025–2030.

Deklarasi dukungan itu disampaikan dalam Musyawarah Kerja Cabang (Mukercab) yang digelar di Natuna, Selasa, (9/9).

Ketua DPC PPP Natuna Pang Ali menyebut bahwa seluruh pengurus DPC, PAC, hingga ranting di Natuna sepakat mendukung Mardiono untuk memimpin partai secara definitif setelah sebelumnya hanya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum.

Baca Juga: Mardiono Didukung PPP Lampung Tengah di Muktamar X

“Kami ingin beliau menjadi ketua umum definitif supaya punya wewenang penuh, tanggung jawab yang lebih kuat, dan bisa membawa PPP jauh lebih maju ke depan,” ujar Pang Ali dalam siaran persnya.

Pang Ali menjelaskan dukungan kepada Mardiono juga didasari alasan yang jelas karena Mardiono memiliki rekam jejak yang baik dan panjang di tubuh PPP. Menurutnya, Mardiono bukan sosok yang baru muncul, melainkan kader tulen yang sudah lama berproses dari bawah yaitu DPC.

“Sepak terjangnya sudah lama kami tahu. Beliau kader asli PPP, bukan orang dari luar. Itu yang membuat kami yakin,” ujar dia.

Baca Juga: PPP Tulang Bawang Pastikan Dukung Mardiono di Muktamar X

Dia juga menyampaikan bahwa hingga saat ini, DPC PPP Natuna belum mendengar ada calon dari luar partai yang layak diusung.

“Yang pasti, kami memilih figur yang sudah terbukti di internal partai. Dan sampai hari ini, nama itu tetap Pak Mardiono,” imbuhnya.