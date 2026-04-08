DPD AMS XII Sumut Dampingi Pengobatan Juliana, Bocah Viral Asal Nias

jpnn.com - Ketua DPD AMS XII Sumut Jeppriawan menjemput langsung kedatangan Juliana Bu'ulolo (10), bocah penderita stunting dan gangguan penglihatan asal Nias Selatan yang sempat viral di media sosial.

Jeppriawan menjemput Juliana di Terminal VIP Bandara Internasional Kualanamu pada Selasa sore (7/4/2026), sebagai bentuk gerak cepat organisasi dalam misi kemanusiaan.

Juliana yang didampingi ibundanya, Sidihati Hulu, serta Kapolsek Lahusa Ipda Yudhi Andika dan tim medis dari Puskesmas Lahusa, tiba di Medan untuk mendapatkan perawatan medis intensif.

Baca Juga: 5 Orang Meninggal Tertimbun Longsor di Deliserdang Sumut

Turut hadir dalam penjemputan tersebut Sekretaris AMS XII Medan Amri Tanjung, Ketua AMS XII Medan Marelan Monang Purba, serta pengurus AMS XII Sumut Martin Laia dan Maulana.

Kehadiran jajaran pengurus Angkatan Muda Sisingamangaraja (AMS) XII ini bertujuan untuk memastikan proses transisi dan evakuasi medis Juliana dari Nias menuju RS Bhayangkara Medan berjalan tanpa kendala.

Setibanya di bandara, Juliana dan rombongan langsung dikawal menuju rumah sakit untuk segera dilakukan tindakan medis. Berdasarkan diagnosa, Juliana mengalami kondisi stunting atau gizi buruk kronis yang memperparah kesehatan fisiknya.

Selain itu, tim dokter spesialis masih akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai penyakit mata yang diderita Juliana, yang membuatnya kesulitan melihat cahaya terang.

Ketua DPD AMS XII Sumut Jeppriawan didampingi Ketua DPC AMS XII Medan Simson Sinambela, menyatakan komitmen untuk mendampingi Juliana selama masa pengobatan. Dia juga mengetuk pintu hati masyarakat luas untuk memberikan dukungan moril dan spiritual.